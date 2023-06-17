За попередніми даними, місто обстріляли зі ствольної артилерії.

У Костянтинівці Донецької області внаслідок російського обстрілу поранені дев’ятирічна дитина та жінка.

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у facebook.

За даними слідства, 17 червня, близько 10:20, війська Російської Федерації здійснили чергову атаку на місто Костянтинівку.

"Внаслідок влучання снарядів по приватному сектору зазнала поранень 9-річна дівчинка. У неї діагностовано закриті травми грудної клітини і живота, відкритий перелом плеча, рвані рани ніг і множинні садна тіла", - ідеться у повідомленні.

Також до лікарні з осколковим пораненням ноги потрапила жінка 57 років. Наразі стан постраждалих оцінюють як стабільний. В результаті обстрілів у місті пошкоджені 11 житлових будинків, а також гаражне приміщення, автомобіль, газопровід та електромережі. За попередніми даними, населений пункт обстріляли зі ствольної артилерії.

Нагадаємо, що протягом минулої доби росіяни обстрілювали населені пункти Донецької області на чотирьох оперативних напрямках.

15 червня окупанти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини. Серед них: Авдіївка, Часів Яр, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Велика Новосілка, Північне, Очеретине, Нью-Йорк, Новоселівка Перша, Скучне, Керамік, Шахтарське, Неліпівка.