Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки показали, як евакуювали херсонців із тимчасово окупованих і затоплених територій.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Наші воїни не залишили в біді тих, хто постраждав від російського теракту на Каховській ГЕС. І з перших днів трагедії співробітники Центру спецоперацій "А" разом із колегами з ЗСУ, ДСНС, ССО та іншими силами безпеки і оборони вивозили людей, які потрапили у пастку на лівому березі Дніпра. Окремо - доставляли продукти харчування та ліки за допомогою дронів", - розповіли бійці.

Російські окупанти обстріляли одну з груп спецпризначенців, яка рятувала цивільних. Щоправда, ворожу позицію, обладнану на даху житлового будинку, було одразу знищено артилерійським ударом.

Нагадаємо, ДСНС повідомила, що на Херсонщині знижується рівень води. Ще затоплено 11 населених пунктів на правому березі та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Нещодавно влада області заявила, що з лівого берега Херсонської області вдалося евакуювати 112 людей. При цьому окупанти евакуацію не проводять.