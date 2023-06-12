З лівого берега Херсонської області вдалося евакуювати 112 людей, – Прокудін

Самі окупанти евакуацію не проводять.

Протягом неділі Росія 26 разів обстрілювала Херсонську область, випустивши 132 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації.

По Херсону ворог випустив вісім снарядів. Через російську агресію троє людей загинули, 12 – дістали поранення, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", – заявив він.

У відеозверненні Прокудін додав, що вода продовжує відходити, від учорашнього вечора рівень зменшився на 64 сантиметри. У воді залишаються 46 населених пунктів: 32 на правому березі та 14 на лівому. На звільненій території затоплено 3801 будинок. Попри шквальний вогонь росіян, триває рятувальна операція. На лівому березі росіяни блокують евакуацію. Однак вдалося врятувати з окупованого лівого берега 112 людей.

Нагадаємо, росіяни вчора знову відкрили вогонь у спини мирних людей, які намагалися врятуватися від наслідків підриву Каховської ГЕС. Загинули троє людей, зокрема чоловік, який власним тілом накрив жінку.

Про ситуацію в Херсоні та порятунок людей читайте в матеріалі "«Нас усіх пограбували». Херсонці оцінюють наслідки затоплення".