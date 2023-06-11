З лівобережжя Херсонщини вдалося евакуювати 112 людей

З них - 54 жінки і семеро дітей.

З окупованого російськими військами лівобережжя Херсонщини вдалося евакуювати 112 людей, з них 54 жінки і сім дітей.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Укрінформ.

"Усіх деталей не можу розкрити, але на сьогодні з лівобережжя вдалося витягнути уже 112 наших людей, з яких 54 жінки та семеро дітей", - зазначив Прокудін.

Зокрема, він розповів, що в неділю на лівобережжі знайшли двох чоловіків, які рятувалися від затоплення на дереві. Наразі їх госпіталізували з переохолодженням і надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли евакуаційних човни, якими людей вивозили із затопленого лівобережжя. Троє людей загинули, 23 поранено, серед поранених - двоє поліцейських.

Загалом, за інформацією прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, станом на тепер, уже евакуйовано понад 2,7 тис. людей, розгорнуто 13 евакуаційних пунктів, залучено 2 тис. рятувальників.