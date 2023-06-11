68-а окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша повідомила про звільнення села Благодатне на Донеччині.

Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

"Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах! У ході операції вдалося взяти в полон російських військових. Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі", - йдеться у повідомленні.

Оновлено. Подробиці звільнення селища в ефірі телемарафону розповів речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Це на межі Донецької та Запорізької областей. З великою відповідальністю уповноважений заявити про звільнення села Благодатне. Це нижче Великої Новосілки. Зробили це воїни 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша", - повідомив речник.

Операція була успішною у взаємодії з іншими підрозділами. У найпершій штурмовій групі, яка мала на меті оволодіти сільським клубом, брав участь заступник командира бригади. Паралельно до цього йшли бої за школу. Саме там окупанти мали добре продумані вогневі точки.

"Загарбники опиралися до останнього. Наші воїни застосували певну кмітливість, зробили гранатометом діру в стіні клубу, через неї зайшли всередину і далі відбувалася зачистка. Взяли в оточення кілька ворогів, пропонували здатися, але вони відмовилися. Одночасно звільнили й школу", - повідомив речник.

В ході операції вдалося взяти в полон шість російських військових.

Оновлено. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр уточнила, що українські війська деокупували населені пункти Благодатне і Макарівку бахмутського напрямку. Також ЗСУ просунулися вперед на 250 м в районі Берхівського водосховища, і до 1,5 км на півдні.

"На напрямках, на яких проводиться наступ: на Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх у районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 м. На півдні є просування за двома напрямками від 300 до 1500 метрів. Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка", - написала Маляр у Telegram.

"На напрямках, де наші війська в обороні: жодної позиції не втрачено", - наголосила вона.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів в районах Новопавлівки, Гуляйполя та Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них Времівка, Новосілка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Степове та Кам'янське Запорізької області; Золота Балка, Садове та місто Херсон.