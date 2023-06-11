З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини, попри шквальний обстріл з боку росіян, вдалося врятувати 21 людину.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Евакуація під шквальним обстрілом у Херсоні. 21 людина ледь вибралася зі смертельної водяної пастки на окупованому лівобережжі. Практично всі - люди похилого віку, маломобільні", - написав він.

Клименко також опублікував фото евакуації.

"Це був великий ризик, але ми не могли залишити людей напризволяще. В результаті - підступний обстріл у спину. Троє загиблих цивільних. Десятеро людей травмовані. Це більше, ніж злочин. І відповідна реакція буде", - додав Клименко.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що окупанти не дають евакуюватися із затопленої частини Херсонщини жителям без російських паспортів.