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Окупанти не дають евакуюватися із затопленої частини Херсонщини жителям без російських паспортів

Також вороги виганяють з уцілілих помешкань жителів, аби там розмістити своїх військових.

Окупанти не дають евакуюватися із затопленої частини Херсонщини жителям без російських паспортів
Фото: Kostiantyn Liberov і Vlada Liberova

Окупанти не дозволяють евакуюватися із затопленої частини Херсонщини жителям без російських паспортів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Евакуацію із затоплених населених пунктів дозволили тільки людям з російськими паспортами. 

Крім того, загарбники силоміць виганяють з уцілілих помешкань цивільних, аби там розмістити військовослужбовців російських окупаційних військ.

Нагадаємо, за даними МВС України, внаслідок затоплення від підрив росіянами Каховської ГЕС загинули щонайменше 5 людей, 13 вважаються зниклими безвісти.

Президент Володимир Зеленський заявив, що потрібно, аби міжнародні організації, такі як МКЧХ, долучилися до порятунку людей на окупованій частині Херсонщини.

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