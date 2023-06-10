Окупанти не дають евакуюватися із затопленої частини Херсонщини жителям без російських паспортів

Окупанти не дозволяють евакуюватися із затопленої частини Херсонщини жителям без російських паспортів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Евакуацію із затоплених населених пунктів дозволили тільки людям з російськими паспортами.
Крім того, загарбники силоміць виганяють з уцілілих помешкань цивільних, аби там розмістити військовослужбовців російських окупаційних військ.
Нагадаємо, за даними МВС України, внаслідок затоплення від підрив росіянами Каховської ГЕС загинули щонайменше 5 людей, 13 вважаються зниклими безвісти.
Президент Володимир Зеленський заявив, що потрібно, аби міжнародні організації, такі як МКЧХ, долучилися до порятунку людей на окупованій частині Херсонщини.