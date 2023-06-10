Окупанти 41 раз обстріляли Херсонщину, серед поранених - дитина

За минулу добу, 9 червня, російські окупанти 41 раз обстріляли Херсонську область.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Загарбники випустили 201 снаряд із мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, БПЛА та авіації.

"По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію і споруди заводу у Бериславському районі", - зазначив Прокудін.

Він підкреслив, що через російську агресію було поранено чотирьох осіб, серед потерпілих - дитина.

За інформацією Херсонської міської військової адміністрації, ворог атакував Корабельний район Херсона, Комишани, Наддніпрянське. У результаті обстрілів двох осіб було поранено.

Нагадаємо, вночі Росія атакувала дронами і ракетами Одещину. В результати атаки загинули троє людей, майже три десятки отримали поранення.

На Дніпропетровщині українські захисники збили два "шахеди". Обійшлося без потерпілих серед населення.