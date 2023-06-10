Над Дніпропетровщиною Сили оборони збили два ворожі дрони

Більше атак на регіон не зафіксовано.

Вночі 10 червня Росія скерувала на Дніпропетровщину два безпілотники.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, військові з Повітряного командування "Схід" "перетворили їх на купу металобрухту".

"Обидва "Шахеди" збили. Більше атак на регіон не зафіксовано. Усюди було спокійно", - зазначив очільник області.

Нагадаємо, на Одещину Росія теж випустила дрони. Сили оборони збили вісім одиниць, а також знищили дві ракети. Станом на ранок 10 червня було відомо про трьох загиблих.

Крім того, напередодні росіяни обстріляли сім громад Сумщини, поранення отримав цивільний. Також під вогонь потрапив Херсон - у той момент у місті проводили евакуацію. Було травмовано троє людей, серед яких неповнолітня.