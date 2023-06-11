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Зеленський подякував канадським ЗМІ за поширення правди про російські злочини війни

"Світ має знати правду про кожен злочин проти свободи, щоб вона збереглася повсюдно".

Зеленський подякував канадським ЗМІ за поширення правди про російські злочини війни
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у зверненні до канадських журналістів подякував їм за поширення правдивої інформації про те, що відбувається в Україні.

"Дякую вам за те, що ви разом із Україною... Ми живемо в такий час, коли наша свобода залежить від нас усіх, коли світ має знати повну правду про кожен злочин проти свободи в одній частині світу, щоб свобода збереглася повсюдно. Зло зараз претендує не лише на ту чи іншу країну, а й на цінності... Дякую вам за поширення правди про російські злочини війни!", - сказав Зеленський у спільному з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо зверненні, текст якого опубліковано на сайті Офісу президента.

Він назвав можливості ЗМІ "мабуть, найвищою силою в сучасному світі". "Дякую вам за те, що ви спрямовуєте вашу силу заради людей і людяності", - сказав президент України.

Трюдо, зі свого боку, також наголосив на важливості роботи журналістів, зазначивши, що зараз "страшний час для журналістів і для демократій".

"Зараз на ЗМІ здійснюється тиск, а демократія перебуває в занепаді. Журналістів переслідують, цензурують, їм погрожують і навіть убивають. Лідери принижують вашу роботу. І люди дедалі менше довіряють нашим демократіям і нашим інституціям. Четверта влада є однією з наших найважливіших демократичних інституцій. Ми не можемо дозволити, щоб її послабили цинічні політики чи великі корпорації, які хочуть ухилитися від своїх зобов’язань щодо сплати справедливої частки", - сказав він.

При цьому Трюдо наголосив, що "немає нічого більш правдивого або важливого, ніж нинішній момент нашої історії".

"Україна та українці розуміють це краще, ніж будь-хто інший. Сьогодні ми маємо можливість висловити нашу вдячність усім, хто проливає світло на жорстоку війну Путіна... Ви робите демократію сильнішою", - наголосив він.

Нагадаємо, 10 червня прем'єр Канади Джастін Трюдо прибув із візитом до Києва. В ході двосторонніх переговорів президента України та прем’єр-міністра Канадибуло досягнуто низку вагомих для України домовленостей. Серед головного – Канада офіційно приєднується до Коаліції бойових літаків, зокрема у частині тренувань українських пілотів та обслуговування літаків.

Також Зеленський і Трюдо ухвалили спільну декларацію. Україна і Канада підтвердили свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду. Також Канада схвалює ключові принципи української формули миру.

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