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Канцлер Німеччини Шольц планує невдовзі поспілкуватися з Путіним

За словами Шольца, необхідною умовою справедливого миру є виведення Росією своїх військ. 

Канцлер Німеччини Шольц планує невдовзі поспілкуватися з Путіним
Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче підтримувати зв'язок із російським президентом Володимиром Путіним і планує невдовзі провести з ним переговори, передає Bild.

"Я маю намір зробити це знову найближчим часом", - сказав Шольц сьогодні на 38-му Конгресі євангелічної церкви в Нюрнберзі.

За словами Шольца, необхідною умовою справедливого миру є виведення Росією своїх військ. 

Імецький канцлер додав, що "переговори це нормально" і що "питання, хто з ким і про що веде переговори".

Нагадаємо, минулого місяця канцлер Німеччини заявив, що планує поговорити з президентом РФ "у свій час".Він сказав, що Путін має зрозуміти: війна не може бути закінчена різновидом "холодного миру".

Згодом Шольц назвав Путіна "розпалювачем війни".

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