Молдова допоможе з ліквідацією наслідків підриву Каховської ГЕС

Молдова допоможе Україні з ліквідацією наслідків підриву Каховської ГЕС, передає Newsmaker.

Відповідне рішення ухвалила Національна комісія з надзвичайних ситуацій країни.

У партію гуманітарної допомоги в розмірі 4,2 млн леїв увійдуть водонасосні станції, надувні човни, продукти харчування та обладнання, необхідні для полегшення наслідків повені.

Обладнання виділять із резервів Генерального інспекторату надзвичайних ситуацій та Агентства матеріальних резервів.

Нагадаємо, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяє 22,5 млн гривень (приблизно 608 тис. доларів) грошової допомоги для допомоги постраждалим від підриву. Гроші отримають понад тисяча домогосподарств, які постраждали від повені.

Для подолання наслідків катастрофи Японія надасть Україні $5 млн, Данія вже надіслала Україні допомогу, а Туреччина працює над цим питанням.