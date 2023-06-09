Міністерство юстиції США висунуло проти експрезидента Трампа обвинувачення з 37 пунктів

У сумі Трампу може загрожувати близько 400 років ув’язнення.

Мін’юст США оприлюднив обвинувальний акт щодо експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа у справі про неналежне поводження із секретними документами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Загалом проти Трампа висунули 37 пунктів обвинувачення. Серед них - свідоме приховування інформації про національну оборону, змова з метою перешкоджання органам юстиції, приховування документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також надання неправдивих заяв.

Приховування документів є найтяжчим з цих пунктів, воно передбачають покарання до 20 років позбавлення волі. У сумі Трампу може загрожувати близько 400 років ув’язнення.

В обвинувальному акті вказано, що Трамп зберігав у своїй приватній резиденції Мар-а-Лаго (штат Флорида) документи, пов’язані з оборонним та збройним потенціалом США та іноземних країн, ядерної програми США, військових вразливостей США та союзників, а також планів на випадок нападу на США.

На думку правоохоронців, розкриття цих документів могло поставити під загрозу національну безпеку США, їхні зовнішні зносини, захищеність військових ресурсів США, а також джерела розвідувальної інформації.

Як вказано у акті, працівники експрезидента тимчасово перенесли шухляди з документами у душову кабіну, тому що в кімнаті, де вони перебували до того, не було достатньо місця.

В іншому епізоді секретні документи з розвідувальною інформацію випадково випали на підлогу. Тоді їх могли побачити також ті працівники резиденції Трампа, котріі не мали відповідного рівня допуску.

Ще в одному з епізодів Трамп вирішив показати журналісту, якому давав інтерв’ю, документ із планом нападу на іншу країну.

При цьому Трамп неодноразово підкреслював, що не порушує законодавства, пов'язаного з поводженням із секретною інформацією.

Раніше журі присяжних визнало експрезидента США Дональда Трампа винним у сексуальному насильстві та наклепі на Елізабет Джин Керролл. Також присяжні присудили письменниці загальну суму близько 5 млн доларів, яку має сплатити Трамп.