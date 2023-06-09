У ЄС погодили законопроєкт про повернення активів оргзлочинності, зокрема отриманих через обхід санкцій

Організована злочинність може зіткнутися з жорсткішими правилами ЄС щодо незаконних прибутків, зокрема тих, які отримані через порушення санкцій. Країни-члени блоку прагнуть узгодити відповідні закони відповідно до проєкту директиви, погодженого в п’ятницю.

Про це пише Reuters.

Новий закон, щойно він буде прийнятий після переговорів з парламентом ЄС і Комісією, оновлює мінімальний набір правил щодо відстеження, ідентифікації, заморожування, конфіскації та управління злочинним майном.

“Запропоновані правила стосуватимуться широкого кола злочинів, включно з порушенням санкцій. Люди, які отримують прибуток від ведення бізнесу з особами або компаніями зі списків санкцій ЄС, побачать, як їхні прибутки будуть конфісковані так само, як торговці людьми або наркокартелі”, – йдеться в заяві Ради Європейського Союзу.

За оцінками правоохоронного агентства Європол, злочинні організації щороку накопичують доходи щонайменше в 139 мільярдів євро.

Закон запровадить нові правила, що регулюють конфіскацію “багатства нез’ясованого походження”, яка не вимагатиме кримінального засудження, хоча це може бути зроблено лише “якщо суд переконаний, що майно, про яке йде мова, походить від злочинної діяльності”.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) внести Російську Федерацію до "чорного списку" як юрисдикцію з високим рівнем ризику під час пленарного засідання в Парижі 19-23 червня.