Російські підсанкційні магнати збирають мільярди доларів дивідендів, − Bloomberg

Щоправда, витрачати вони їх можуть лише вдома.

Група російських магнатів збирає мільярди доларів дивідендів, отримуючи виплати від своїх компаній навіть в умовах санкцій через війну в Україні. Однак місць, де їх можна витратити, є мало.

Про це пише Bloomberg.

П’ять мільярдерів у нафтовій, нікелевій та промисловості з виробництва добрив мають найбільші в країні заробітки дивідендами, отримавши близько 10 мільярдів доларів з початку 2022 року. Вони відрізняються від багатьох російських компаній, які призупинили або скасували виплату дивідендів після санкцій.

Видання зазначає, що ці магнати все ще відчувають наслідки санкцій, намагаючись використати свої несподівані прибутки. Їхня ізоляція від решти світу стимулює інвестиції в місцеві фірми, про які мільярдери раніше не думали, і показує, як російська еліта пристосовується до післявоєнної реальності.

“Західні санкції, насправді, зачинили двері для російських мільярдерів і ще більше підштовхнули їх до рук Кремля. Це, звісно, збільшує контроль Росії над їхнім багатством та підтримує заклики Путіна до еліт інвестувати в Росію та повертати гроші додому”, − сказала Ліана Семчук, аналітик британської консалтингової фірми Sibylline.

Вагіт Алекперов, співзасновник ПАТ “Лукойл”, другого за величиною виробника нафти в країні, претендує на багатомільярдний контрольний пакет акцій Яндекса, домінуючої пошукової системи Росії. Це стало першими великими інвестиціями для магната поза нафтою.

Ще один приклад – мільярдер Володимир Потанін, найбагатша людина Росії та найбільший акціонер гірничодобувного гіганта ПАТ “Норильський нікель”. Магнат зайнявся фінансами, купивши 35% акцій TCS Group Holding Plc, більш відомого як Тинькофф Банк, однієї з провідних фінтех-компаній Росії. Він також придбав Росбанк у Societe Generale SA через свій холдинг “Інтеррос” і є одним із претендентів на “Яндекс” разом з Алекперовим.

Для таких енергетичних мільярдерів, як Алекперов, Леонід Міхельсон і Геннадій Тимченко, великі виплати були викликані різким зростанням цін на енергоносії внаслідок вторгнення Росії в Україну. Найбільший в країні виробник зрідженого газу “Новатек” виплатив акціонерам найвищі дивіденди за всю свою історію, а ПАТ “Лукойл” рекомендував зробити другу за величиною виплату.

Виробник добрив мільярдера Андрія Гур'єва ПАТ “Фосагро” також отримав найбільший прибуток минулого року, оскільки тісніша логістика для російських виробників викликала дефіцит на деяких ринках, що призвело до зростання цін.Потанін і Гур'єв перебувають під санкціями Великобританії та США, а Тимченко під санкціями ЄС, США та Великобританії. Алекперов та Міхельсон потрапили під приціл британців.

“Щоправда, оскільки війна в Україні триває вже другий рік, російський уряд прагне вирвати більше грошей у великих компаній, що може вплинути на майбутні виплати дивідендів. Рада директорів “Норільського нікелю” у квітні також рекомендувала не виплачувати остаточні дивіденди за 2022 рік, посилаючись на підвищені геополітичні ризики та оскільки закінчився термін дії угоди між акціонерами та другим за величиною акціонером United Co Rusal International PJSC, яка вимагала великих виплат”, − пише Bloomberg.