Азербайджан відправив чергову гуманітарну допомогу до України

Гуманітарний вантаж складається з труб для води, насосів для відкачування води та рятувальних жилетів.

Азербайджан 9 червня направив чергову партію гуманітарної допомоги Україні.

Про це повідомляє видання Report.

Гуманітарний вантаж складається з труб для води, насосів для відкачування води та рятувальних жилетів.

Зазначається, що гуманітарну допомогу відправлено за дорученням президента Азербайджану Ільхама Алієва з урахуванням прохання, що надійшло з української сторони.

Гуманітарний вантаж буде відправлено літаком із Баку до Польщі, а звідти доставлено до України.

Раніше повідомлялось, що Данія передала аварійне обладнання для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС ДСНС України. Його вартість становить 2,5 млн датських крон (близько 1,5 млн гривень).

Нагадаємо, Туреччина працює над наданням Україні гуманітарної допомоги у зв'язку з підривом Каховської ГЕС. А Нідерланди скерують допомогу та рятувальне обладнання до тих регіонів України, які постраждали від руйнування греблі Каховської ГЕС. Також допомогу для ліквідації наслідків затоплення Херсонщини передала Польща.