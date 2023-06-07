Польща передала Україні допомогу для ліквідації наслідків затоплення Херсонщини

Уряд Польщі ухвалив рішення передати Україні цистерни для води та помпи.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський.

“Через драматичне становище цивільного населення після того, як Росія зруйнувала дамбу на річці Дніпро в Новій Каховці, ми з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким ухвалили рішення передати Україні 10 цистерн для води місткістю 18 тис. літрів і 10 високопродуктивних насосів”, - написав Камінський.

Він уточнив, що це обладнання надала Пожежна служба Польщі.

Нагадаємо, МОЗ закликає не пити воду з криниць та не вживати загиблу рибу. У наступні 3-5 днів на Херсонщині спостерігатиметься мор риби. Вживати (солити чи в’ялити) таку рибу небезпечно. Є ризик захворіти на ботулізм.

Раніше президент України повідомив, що сотні тисяч людей залишилися без нормального доступу до питної води. Глава держави зазначив, що російські терористи вкотре довели, що вони є загрозою для всього живого.

Тим часом уряд планує виділити 1,5 млрд грн на відновлення водопостачання міст і сіл, що постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС. Урядовці планують взяти кошти на будівництво магістральних водопроводів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.