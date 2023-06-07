Через стрімке падіння рівня води в Каховському водосховищі внаслідок підриву ГЕС вже завтра в Нікопольському районі Дніпропетровщини може припинитися централізоване водопостачання.

Про це у Facebook сказав начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Ми маємо стрімке падіння води, ми маємо загрозу зупинки водоканалів, тобто загрозу зникнення централізованого водопостачання", - заявив він.

Євтушенко зазначив, що водопостачання району забезпечують три великих інфраструктурних об'єкти. Два з них при збереженні нинішніх темпів падіння води вже завтра втратять технічну можливість продовжувати свою роботу. При цьому найменше постраждає районний центр, оскільки Нікопольський водоканал завдяки конструктивним особливостям збереже можливість здійснювати забір води.

Водночас начальник РВА наголосив, що керівництво країни і місцева влада мають плани вирішення критичної ситуації, яка склалася, і працюють над цим. Зараз ідеться про залучення додаткових обсягів води до Нікопольського району. Зокрема, місцевих жителів закликали зробити запаси технічної води, поки є така можливість, і питної бутильованої. Адміністрація залучає українські і міжнародні фонди, які нададуть бутильовану воду вже протягом сьогоднішнього-завтрашнього днів, і громади розподілятимуть її серед населення.

Також, за його словами, з Укрзалізницею опрацьовується питання доставки води цистернами.

Євтушенко наголосив, що задача ускладнюється великою кількістю людей в районі: до повномасштабного вторгнення на Нікопольщині проживало близько 280 тис.людей, до яких наразі додалося близько 40 тис. переміщених осіб.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я України закликає громадян не вживати рибу, яка загинула внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Також слід відмовитись від води з криниць.