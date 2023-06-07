8 червня нижче Каховської ГЕС сповільнюватиметься підвищення рівня води, - ДСНС

На річці Дніпро нижче Каховської ГЕС після її підриву сповільнюватиметься підвищення рівнів води з утриманням значного затоплення прируслових територій та деяких населених пунктів на Херсонщині.

Про це поінформувала пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«7-8 червня на р. Дніпро нижче Каховської ГЕС внаслідок її підриву відбуватиметься сповільнення підвищення рівнів води з утриманням значного затоплення прируслових територій та частин населених пунктів (житлові, господарські та промислові об’єкти): м. Херсон, у Каховському, Херсонському, Бериславському та Скадовському районах Херсонської області (ІІІ рівень небезпеки – червоний)», – заявили рятувальники.

Уточнюється, що внаслідок підриву Каховської ГЕС, починаючи з другої половини доби 7 червня, на Каховському водосховищі ймовірне досягнення та подальше утримання рівнів води нижче за мінімальні критичні значення, необхідні для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки – коричневий).

Окремо зазначається, що 5-8 червня внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду утримуватиметься часткове затоплення заплавних територій та понижених ділянок в окремих населених пунктах на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області та на Каховському водосховищі у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).

Нагадаємо, що у Херсонській області внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС затопило території національного природного парку "Нижньодніпровський".

У Голій Пристані на Херсонщині продовжує прибувати вода, але окупаційна “влада” не евакуює людей з міста.