На Запоріжжі окупанти вивозять у невідомому напрямку затриманих людей

Російські загарбники посилюють поліцейський режим на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Згідно з даними, отриманими мережею партизанського руху, окупаційні «адміністрації» посилюють заходи, спрямовані на виявлення людей, які співпрацюють із українськими Силами оборони або відкрито демонструють проукраїнські погляди.

Зокрема, в різних районах тимчасово окупованих територій Запорізької області суттєво зросла кількість обшуків нежитлових та господарських будівель. Крім того, військові РФ посилили перевірку особистих документів та інформації на мобільних телефонах людей, особливо в місцях їх постійного проживання. При цьому, люди, яких окупанти звинувачують у співпраці з Силами оборони України, вивозяться у невідомому напрямку.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області хворі на цукровий діабет не можуть отримати інсулін, якщо в них немає російського паспорта.