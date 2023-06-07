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На Запоріжжі окупанти вивозять у невідомому напрямку затриманих людей

Суттєво зросла кількість обшуків.

На Запоріжжі окупанти вивозять у невідомому напрямку затриманих людей
Фото: EPA/UPG

Російські загарбники посилюють поліцейський режим на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Згідно з даними, отриманими мережею партизанського руху, окупаційні «адміністрації» посилюють заходи, спрямовані на виявлення людей, які співпрацюють із українськими Силами оборони або відкрито демонструють проукраїнські погляди.

Зокрема, в різних районах тимчасово окупованих територій Запорізької області суттєво зросла кількість обшуків нежитлових та господарських будівель. Крім того, військові РФ посилили перевірку особистих документів та інформації на мобільних телефонах людей, особливо в місцях їх постійного проживання. При цьому, люди, яких окупанти звинувачують у співпраці з Силами оборони України, вивозяться у невідомому напрямку.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області хворі на цукровий діабет не можуть отримати інсулін, якщо в них немає російського паспорта.

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