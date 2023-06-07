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У мерії Енергодара радять жителям поїхати з міста

На ЗАЕС зроблені склади техніки, боєприпасів.

У мерії Енергодара радять жителям поїхати з міста
Фото: slovoidilo.ua

Перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк заявив, що оскільки ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент, жителям прилеглого Енергодара краще залишити місто.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Нічого не міняється за весь рік окупації, який вони (російські військові – ред.) знаходяться там. На предмет того, можуть чи не можуть вони погрожувати аварією (на ЗАЕС)? Звичайно, відвертих погроз немає, але те, як експлуатується станція, через те, що там зроблені склади техніки, боєприпасів – на території станції, то, зрозуміло, що ситуація в будь-який час може вийти з-під контролю і бути критичною», – сказав Самойдюк.

Посадовець радить за будь-якої можливості залишити Енергодар і територію навколо міста.

«Для тих, для кого це неможливо сьогодні. Якщо є транспорт, тримати його повністю заправленим з усіма тривожними валізами, зібрані документи, більш коштовні речі та на перший час засоби виживання. Тому що, якщо ситуація вийде з-під контролю, то можемо розраховувати, що вони (окупанти – ред.) будуть зобов’язані та змушені дати «коридори» для виїзду населення з такої території», – додав заступник міського голови Енергодару.

Нагадаємо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі збирається відвідати Запорізьку АЕС наступного тижня. 

МАГАТЕ заявило, що не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС. 

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