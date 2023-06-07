ЄС надає допомогу людям, які постраждали внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС

У відповідь на запит України Євросоюз мобілізує допомогу населенню, яке постраждало внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС та повені, що накрила населені пункти.

Про це повідомляє сайт Єврокомісії.

“Руйнування греблі в Новій Каховці в Україні призвело до руйнівних гуманітарних та екологічних наслідків. В той час, як триває евакуація постраждалого населення, Україна запросила міжнародну допомогу від Європейського Союзу у формі обладнання та механізмів для зусиль з полегшення ситуації. У відповідь ЄС негайно спрямував допомогу через Механізм цивільного захисту ЄС”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перші пропозиції допомоги надійшли від Німеччини, Австрії та Литви. Німеччина уже надала для України 5 000 мобільних фільтрів для води та 56 генераторів. Австрія – 20 цистерн для води та 10 насосів для відкачування забруднених вод. Обладнання вже доставлене в Україну. Литва й Німеччина запропонували обладнання для зведення притулків, включаючи намети, ліжка та ковдри.

Наразі Координаційний центр ЄС із реагування на надзвичайні ситуації знаходиться у постійному контакті з рятувальними службами України для уточнення потреб на місцях та залишається напоготові до координації подальшої допомоги для України.

Окрім того, Офіс ЄС із гуманітарної допомоги в Україні проводить координацію з партнерами для швидкої відповіді на потреби людей, що постраждали від затоплення, включаючи надання продовольства та питної води.

Нагадаємо, президент Євроради Шарль Мішель заявив, що Росія та її ставленики будуть притягнуті до відповідальності за підрив Каховської ГЕС.

Унаслідок підриву російськими терористами дамби станом на зараз підтоплено 29 населених пунктів Херсонської області, із них 19 – на підконтрольній Україні території, а 10 перебувають під тимчасовою окупацією. Евакуйовані понад 1 560 людей.