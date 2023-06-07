У неділю польська опозиція на чолі з Дональдом Туском провела найбільший антиурядовий мітинг з часів падіння комунізму в 1989 році.

Лідер головної опозиційної партії Громадянська платформа Дональд Туск виступає під час "Маршу 4 червня" у Варшаві

Єврокомісія відкриє провадження про порушення проти Польщі, щоб заблокувати закон, який дозволяє її правлячій партії перевіряти лідера опозиції Дональда Туска перед цьогорічними виборами.

Про це журналістам повідомив сьогодні віцепрезидент Комісії Валдіс Домбровскіс, пише Bloomberg.

Закон передбачає створення спеціального комітету для розслідування можливого російського втручання в Польщу з безпрецедентними повноваженнями, які також можуть перешкоджати чиновникам обіймати державні посади.

У п'ятницю президент Польщі Анджей Дуда спробував зменшити суперечки щодо закону, запропонувавши заходи, які б пом'якшили його норми.

У неділю польська опозиція на чолі з Туском провела найбільший антиурядовий мітинг з часів падіння комунізму в 1989 році, зібравши у Варшаві близько півмільйона людей.

Фото: EPA/UPG

Раніше Польща програла останній раунд іншої судової битви з Брюсселем, коли вищий суд блоку постановив, що суперечливий польський режим дисциплінарного стягнення національних суддів порушує законодавство ЄС. Це призвело до рекордних щоденних штрафів ЄС у 1 мільйон євро.

Поляки досі не сплатили жодної частини свого рахунку, який наразі становить 556,5 мільйонів євро. Це призвело до того, що Європейська комісія затримала 360 мільйонів євро з фондів ЄС, призначених для країни, на період з листопада 2021 року по жовтень 2022 року. Після винесення рішення штрафи припинили нараховуватись, але суд вищої інстанції заявив, що Варшава все ще зобов’язана сплатити існуючі штрафи.

Нагадаємо, Дуда відправив закон на розгляд до Конституційного суду. Законопроєкт передбачає зараз, що спеціальна комісія проаналізує офіційні документи, випадки передання інформації третім особам, ухвалення "шкідливих рішень" тощо у період з 2007 по 2022 рік. Комісія також матиме повноваження скасувати адміністративні рішення, ухвалені внаслідок російського впливу; заборонити виконання функцій, пов'язаних із розпорядженням державними коштами, на строк до 10 років, а також анулювати допуск до державної таємниці на 10 років.

Польські опозиційні сили вважають, що комісія буде інструментом тиску і переслідування.

У Держдепартаменті США вважають, що закон може бути використано для втручання у вибори цього року. Європейська народна партія, найбільша політична група Європарламенту, хоче ініціювати в інституції дебати щодо суперечливого закону.