Польські фермери заблокували рух вантажівок з України на пункті пропуску "Шегині"

Легкові автомобілі і автобуси рухаються без перешкод.

Сьогодні польські фермери заблокували рух вантажівок з України через пункт пропуску "Шегині".

Про це повідомляє у Telegram Державна прикордонна служба.

"Перед пунктом пропуску "Медика" польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідують з України до Польщі", – йдеться в повідомленні.

При цьому пропуск легкових автомобілів та автобусів відбувається у звичайному режимі. Також безперешкодно рухаються вантажівки на в’їзд в Україну.

У Держмитслужбі просять обрати інші шляхи до Польщі, поки пропускові операції через пункт пропуску "Шегині" не відновлені.

Нагадаємо, з 4 по 15 травня був заблокований рух вантажного транспорту у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" через страйки польських перевізників. Він забезпечує близько 40% вантажопотоку.