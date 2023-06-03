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Туреччина направляє миротворчі сили до Косова

Наприкінці травня на півночі Косова почалися зіткнення між місцевою поліцією та сербським населенням регіону.

Туреччина направляє миротворчі сили до Косова
Міністерство оборони Туреччини
Фото: msb.gov.tr

У відповідь на запит НАТО Туреччина направить свої миротворчі сили до Косова. Турецькі миротворчий контингент у складі батальйону спецвійськ прибуде на північ регіону 4 і 5 червня.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони Туреччини.

Зазначається, що це рішення було ухвалене у відповідь на вимогу Командування Об’єднаних Збройних сил НАТО у Наполі.

Турецька сторона закликала до стриманості та конструктивного діалогу для вирішення кризи на півночі Косова, яка може завдати шкоди регіональній безпеці та стабільності.

 

“Після подій, що відбулися в Косово, батальйон командос, що входить до складу нашої 65-ї мотострілецької бригади (Kırklareli), який раніше був приписаний до Сил НАТО в Косово (KFOR), був призначений як резервний підрозділ за запитом НАТО”, – йдеться у повідомленні.

За даними турецького Міністерства оборони, спецпризначенці прибудуть до бази “Султана Мурата” в Косово у період з 4 до 5 червня.

“Анкара продовжує сприяти забезпеченню миру та стабільності, як на рівні двосторонніх відносин, так і у рамках місій ООН, НАТО, ЄС та ОБСЄ”, – зазначили в оборонному відомстві Туреччини.

Нагадаємо, наприкінці травня між Косово та Сербією в черговий раз загострився конфлікт через місцеві вибори. Етнічні серби, які становлять більшість місцевого населення півночі Косово, проігнорували вибори, тому мерами було обрано кандидатів албанського походження. На тлі цього спалахнули нові масові протести, які супроводжувалися сутичками з правоохоронцями. У Косово було направлено ще 700 миротворців НАТО, а генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що готовий надіслати більше.

Вчора президенти Сербії та Косово провели зустріч, але це не привело до вирішення ситуації.

 

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