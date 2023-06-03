Глава Пентагону назвав війну в Україні найкривавішим конфліктом у Європі з часів закінчення Другої світової

"Російське вторгнення показує нам всю небезпеку безладдя і ціну хаосу", - сказав Остін.

Міністр оборони США Ллойд Остін, виступаючи у Міжнародному інституті стратегічних досліджень Shangri-La Dialogue в Сінгапурі, заявив, що війна в Україні - найкривавіший конфлікт у Європі з часів закінчення Другої світової.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

"Невиправдана війна Кремля залишається найкривавішим конфліктом у Європі з часів закінчення Другої світової війни. А агресія Росії, що шокує, переконала людей усюди, наскільки небезпечним був би наш світ, якби великі країни могли просто безкарно вторгатися до своїх мирних сусідів. Російське вторгнення показує нам всю небезпеку безладдя і ціну хаосу", - сказав Остін.

На саміті обговорили також підтримку миру та стримування агресії в Індо-Тихоокеанському регіоні.

За словами глави Пентагону, США, як і раніше, віддані загальному баченню свободи, безпеки та процвітання в регіоні.

"Наші спільні цілі зрозумілі: стримувати агресію та поглиблювати правила та норми, які сприяють процвітанню та запобігають конфліктам. Отже, ми посилюємо планування та координацію, а також тренуємося з нашими друзями від Східно-Китайського моря до Південно-Китайського моря та Індійського океану", - сказав Остін.

Перед прибуттям до Сінгапуру на конференцію він зустрівся з американськими військами у Японії та з міністром оборони Японії Ясукадзу Хамадою в Токіо.

Американський міністр оборони також відзначив зростання напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні, спричинене ядерними загрозами Північної Кореї та провокаціями Китайської Народної Республіки.

Нагадаємо, у центрі саміту стало питання загострення конкуренції між Сполученими Штатами та Китаєм. Відносини між США та Китаєм перебувають на найнижчому рівні за останні десятиліття, оскільки дві супердержави мають полярні позиції щодо всього − від суверенітету Тайваню до кібершпигунства та територіальних суперечок у Південно-Китайському морі.