Угорський уряд оприлюднив відео із закликом якнайшвидше відновити мир в Україні. В цьому ролику Крим зображений як територія Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Опозиційні угорські ЗМІ звернули увагу на ролік, котрий угорська влада випустила ще у вівторок.

"Десятки тисяч дітей залишилися сиротами, сотні тисяч будинків зруйновані, понад десять мільйонів людей були змушені покинути свої домівки, але війна триває і може легко стати глобальною", – говорить у відео закадровий голос.

У відео наголошується, що тільки припинення вогню може покласти край розрусі, тільки мирні переговори можуть врятувати життя.

Ці слова супроводжуються нетитрованими відео із зображенням дітей і жінок-біженців, танків, а також карти України, до якої не входить окупований раніше Росією Крим.

Водночас, офіційно Угорщина, як і переважна більшість держав світу, не визнає протиправної анексії Криму Росією у 2014 році.

Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що якщо прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана хвилюють можливі втрати України через майбутній контрнаступ, то хай попросить свого “друга Путіна” вивести війська за межі міжнародно визнаних кордонів України.

Нагадаємо, Віктор Орбан займає відкрито проросійську позицію. Так, нещодавно Орбан зробив чергову проросійську заяву. Він вважає, що Україні не вдасться перемогти РФ у війні. На думку Орбана, війну може зупинити тільки домовленість росіян із США. Він додав, що сподівається на переобрання американським президентом Дональда Трампа.

На це українське МЗС повідомило, що європейські політики минулого року стверджували, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години. Однак “вони помилилися тоді, помиляються і зараз”.