У Києві в результаті атаки росіян загинули троє людей, серед них – 11-річна дитина (оновлено)
У Києві в результаті атаки росіян загинули троє людей, серед них – 11-річна дитина (оновлено)
Україна не може завдавати ударів по пунктах дислокації “Іскандерів” у РФ, – Ігнат
Україна не може завдавати ударів по пунктах дислокації “Іскандерів” у РФ, – Ігнат
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Урятуватися з Маріуполя. “По нас стріляли з кораблів, з літаків, з танків”
Урятуватися з Маріуполя. “По нас стріляли з кораблів, з літаків, з танків”
Жертви удару по Києву загинули біля закритого укриття поліклініки (доповнено)
Жертви удару по Києву загинули біля закритого укриття поліклініки (доповнено)
Удари по Москві. Чому це важливо
Удари по Москві. Чому це важливо
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
ГоловнаСвіт

Католицька церква Іспанії виявила понад 700 можливих розбещувачів дітей

Жертв налічується більше 900.

Католицька церква Іспанії виявила понад 700 можливих розбещувачів дітей
Представник Конференції іспанських єпископів Хосе Габріель Вера
Фото: fundacioncope.com

Католицька церква Іспанії виявила сотні можливих розбещувачів дітей за вісім десятиліть, пише Reuters.

Згідно з результатами її розслідування, cеред духовенства та нецерковного персоналу з 1940-х років знайшли 728 потенційних насильників та 927 жертв.

“Ми визнаємо заподіяну шкоду і хочемо допомогти всім постраждалим у їхньому зціленні”, − сказав представник Конференції іспанських єпископів Хосе Габріель Вера. 

У 2021 році газета El Pais повідомила про більше ніж 1200 можливих випадків розбещення дітей Церквою − через роки після скандалів зі сексуальним насильством у США, Ірландії та Франції.

В Іспанії розпочалося кілька розслідувань, зокрема одне під керівництвом омбудсмена країни, а також власне внутрішнє розслідування Церкви.

“Ми хочемо знати, що пішло не так при відборі кандидатів у священики, що пішло не так під час їхнього навчання… що змусило людину, яка вирішила віддатися Богу, вчинити сексуальне насильство”, − зазначив Вера.

У звіті, в якому зібрані свідчення жертв і який не є доказом вини чи невинності, йдеться, що понад 99% ймовірних злочинців були чоловіками, а половина насильників − священнослужителями. Більшість зареєстрованих випадків сталася у 1960-1980-ті роки. За словами жертв, більшість із яких чоловіки, понад 63% аб’юзерів померли.

Минулого року Національна прокуратура Іспанії зазначила в листі до омбудсмена, що внутрішнє розслідування Церкви було “частковим” і “мало корисним”.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали священника одного з храмів УПЦ МП, який розбещував рідних доньок.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies