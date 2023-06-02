Католицька церква Іспанії виявила понад 700 можливих розбещувачів дітей

Католицька церква Іспанії виявила сотні можливих розбещувачів дітей за вісім десятиліть, пише Reuters.

Згідно з результатами її розслідування, cеред духовенства та нецерковного персоналу з 1940-х років знайшли 728 потенційних насильників та 927 жертв.

“Ми визнаємо заподіяну шкоду і хочемо допомогти всім постраждалим у їхньому зціленні”, − сказав представник Конференції іспанських єпископів Хосе Габріель Вера.

У 2021 році газета El Pais повідомила про більше ніж 1200 можливих випадків розбещення дітей Церквою − через роки після скандалів зі сексуальним насильством у США, Ірландії та Франції.

В Іспанії розпочалося кілька розслідувань, зокрема одне під керівництвом омбудсмена країни, а також власне внутрішнє розслідування Церкви.

“Ми хочемо знати, що пішло не так при відборі кандидатів у священики, що пішло не так під час їхнього навчання… що змусило людину, яка вирішила віддатися Богу, вчинити сексуальне насильство”, − зазначив Вера.

У звіті, в якому зібрані свідчення жертв і який не є доказом вини чи невинності, йдеться, що понад 99% ймовірних злочинців були чоловіками, а половина насильників − священнослужителями. Більшість зареєстрованих випадків сталася у 1960-1980-ті роки. За словами жертв, більшість із яких чоловіки, понад 63% аб’юзерів померли.

Минулого року Національна прокуратура Іспанії зазначила в листі до омбудсмена, що внутрішнє розслідування Церкви було “частковим” і “мало корисним”.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали священника одного з храмів УПЦ МП, який розбещував рідних доньок.