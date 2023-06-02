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Міністри БРІКС обговорили створення нової валюти, яка може захистити їх від антиросійських санкцій

Вони звернулися з консультаціями до спеціально створеного банку блоку.

Міністри БРІКС обговорили створення нової валюти, яка може захистити їх від антиросійських санкцій
Фото: EPA/UPG

Країни БРІКС звернулися до спеціально створеного банку блоку з проханням надати консультації про те, як може працювати потенційна нова спільна валюта, пише Bloomberg

Йдеться зокрема про те як вона може захистити інші країни-члени від впливу санкцій, таких як ті, що накладені на Росію.

Вчора міністри закордонних справ Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки зібралися в Кейптауні, щоб обговорити, як блок може отримати більший глобальний вплив і кинути виклик США. Попри те, що вони не дійшли чітких висновків, використання альтернативних валют було однією з тем обговорення.

Як заявила міністерка міжнародних відносин ПАР Наледі Пандор, країни БРІКС не хочуть стати жертвами санкцій, які мають вторинні наслідки для країн, які не мають жодного відношення до них.

Пропозиції розглядають посадовці Нового банку розвитку − кредитора, створеного країнами БРІКС, що базується в Шанхаї. Вони розкажуть членам блоку про можливі майбутні моделі.

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До міністрів БРІКС приєдналися їхні колеги з Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Єгипту і Казахстану. Також на порядку денному було розширення, до блоку хочуть приєднатися понад 20 країн.

Нагадаємо, в 11-ий пакет санкцій ЄС проти Росії включили понад 90 компаній з усього світу, щодо яких є явні докази порушення обмежувальних заходів − вони постачають підсанкційний товар до РФ з Євросоюзу в обхід третіх країн.

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