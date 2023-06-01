Президент Бразилії засудив вторгнення Росії в Україну

Також Сілва висловився на користь територіальної цілісності України.

Президент Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілва засудив вторгнення Росії в Україну, передає The Guardian.

Сілва також підтвердив свою позицію на користь територіальної цілісності України.

Ці коментарі пролунали після зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо у Бразилії.

Сілва також сказав, що він також сподівається на "збалансовану" торговельну угоду між Меркосуром (економічний союз держав у Південній Америці) та Європейським Союзом, яка могла б підтримати прагнення Бразилії до реіндустріалізації та сталого розвитку.

Нагадаємо, раніше бразильський президент заявляв, що не хоче обирати сторону в війні Росії проти України, а залишатися на "стороні миру".

Нещодавно Сілва провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним і відхилив його запрошення приїхати до РФ.