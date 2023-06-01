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Укрзалізницю, Укренерго прибирають фірми, дотичні до бізнесмена з РФ, пов'язаного з Пригожиним, - Слідство.Інфо

Нещодавно "ПриватБанк" замовив у групи прибирання будівель, які розташовані на території Донецької та Луганської областей.

Укрзалізницю, Укренерго прибирають фірми, дотичні до бізнесмена з РФ, пов'язаного з Пригожиним, - Слідство.Інфо
Фото: fontanka.ru

Стратегічні об’єкти України, серед яких - Укрзалізниця, Укрпошта, Укренерго, аеропорт Бориспіль, нині окупований бердянський порт, прибирали раніше і продовжують прибирати тепер клінінгові компанії, пов'язані з російським бізнесменом білоруського походження Едуардом Апсітом, повідомляє "Слідство.Інфо".

Апсіта ж пов’язують із власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. У 2017 році Федеральна антимонопольна служба РФ виявила картельну змову на аукціонах з обслуговування військових містечок. Одна група компаній була пов’язана з Пригожиним, інша - з людьми із кола Апсіта. Щоправда, сам бізнесмен заперечував знайомство, бізнес-стосунки та змову з власником ПВК.

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Щодо клінінгових компаній, то йдеться про так звану групу "Чисто" - нині її фірми працюють на підстанціях "Укренерго" та в "ПриватБанку" на прифронтових територіях.

Компанія ТОВ "Чистий Світ Технології", яка перемогла на тендеру з прибирання, наприклад, Укренерго, належить до орбіти Апсіта, який створив свого роду клінінгову імперію з компаній в Росії, Білорусі та Україні.

Міжнародна мережа ОССРП, виявила в бізнесмена російський та білоруський паспорти та його зв’язок з власником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним. Апсіт та українець Сергій Семенюк певний період були співвласниками в українських компаніях групи, та згодом російський бізнесмен поступово почав з них виходити. А до 2019-го в Апсіта не залишилося в нашій державі бізнес-активів, тоді як керувати бізнесом продовжили його давні партнери, зокрема, дружина Олена, котрима має кіпрський паспорт.

За даними латвійських слідчих, в українських клінінгових компаніях і далі залишаються люди російського бізнесмена. А у справі про відмивання грошей стало відомо, що зароблені у Білорусі, Росії та Україні гроші Апсіт виводив у ЄС. На рахунках, які пов’язані з його компаніями, слідчі заарештували 73 млн євро. Причому з них 33 млн євро — на рахунках, пов’язаних з фірмами Семенюка.

Латвійські правоохоронці вважають - ймовірно "де-юре" бізнес Апсіта в Україні переписали, зокрема, на Сергія Семенюка, хоча на практиці ним керував Апсіт.

До речі, за інформацією ОССРП, у Росії клінінгові компанії, сім’ї Апсіта, прибирали Кремлівський палац. А компанія групи "Чисто" працювала в окупованому Криму та прибирала казарми Чорноморського флоту Міноборони РФ.

У 2016-му році компанія з групи "Чисто" виграла тендер на прибирання аеропорту "Бориспіль". А нещодавно "ПриватБанк" замовив у групи прибирання будівель, які розташовані на території Донецької та Луганської областей.

В Укренерго після звернень журналістів пообіцяли додатково перевірити контрагента і зазначили, що передали дані в СБУ. Представники Державної податкової служби України та Державного геодезичного нагляду зазначили, що діяли згідно з законом та обрали найбільш економічно вигідну пропозицію. Російського сліду в компанії вони не помітили, бо на момент участі у тендері компанії не мали російського бенефіціара.

Нагадаємо, у Миколаєві арештували судно російського олігарха Олександра Верховського вартістю майже 1 млрд гривень. Верховський, до речі, входить до найближчого оточення Кремля і є одним з найбільших фінансових "донорів" війни проти України.

Раніше суд арештував та передав АРМА майже 3 млн доларів підприємства, яке належить підсанкційному російському олігарху Євгену Гінеру

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