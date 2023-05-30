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МВФ попередньо погодив перегляд програми розширеного фінансування для України

Голова місії Грей наголосив на "визначній стійкості" української економіки.

МВФ попередньо погодив перегляд програми розширеного фінансування для України
Фото: premiumtimesng.com

Перший перегляд програми Розширеного фінансування для України отримав погодження на рівні персоналу, оголосили в Міжнародному валютному фонді. 

Це відкриває шлях для другого траншу обсягом майже 900 мільйонів доларів, за умови схвалення виконавчим правлінням фонду, інформує Голос Америки.

В рамках програми загальним обсягом 15,6 млрд дол., затвердженої наприкінці березня, Україна вже отримала 2,7 млрд доларів.

Всі кількісні критерії програми було виконано, повідомили у Фонді за результатами перегляду.

Голова місії Фонду Гевін Грей наголосив на "визначній стійкості" української економіки, що дало підстави Фонду покращити оцінку до 1-3 відсотків зростання ВВП, з оцінок на час схвалення програми, які складали від мінус 3% до плюс 1%, коли програму було затверджено.

"На додаток до жахливих гуманітарних жертв, російське вторгнення до України продовжує мати спустошливий вплив на економіку. Під час зими Україна зіткнулась зі спустошливими атаками на критичну інфраструктуру і ракетні обстріли тривають по всій країні. Попри це українська економіка виявляє визначну стійкість - економічна діяльність в першому кварталі потужно відновилась і енергосистема відновлюється після атак на критичну інфраструктуру, стабілізовані ринки валюти, інфляція почала уповільнюватись", - йдеться у повідомленні.

Важливим кроком для успішного перегляду стало те, що Верховна Рада напередодні затвердила законопроект 8401 в першому читанні. Законопроект зокрема передбачає повернення до довоєнних рівнів оподаткування для певної категорії малого бізнесу. Затвердження законопроекту демонструє донорам готовність приймати складні рішення, каже Грей.

Серед наступних кроків в рамках програми, які, за очікуваннями, Україна втілить восени - повернення системи декларування активів, а також заходи в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

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Нагадаємо, що із 23 травня у Відні стартувала місія з першого перегляду програми розширеного кредитування Міжнародного валютного фонду.

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