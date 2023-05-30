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"Укренерго" відновила постачання світла після аварійних відключень (оновлено)

Аварійні відключення сталися у столиці, Київській, Кіровоградській областях, Харкові, Дніпрі, Одесі, Полтаві, Сумах, Запоріжжі, Вінниці.

"Укренерго" відновила постачання світла після аварійних відключень (оновлено)
Фото: 7dniv.info

"Укренерго" розпочало розслідування через масові аварійні відключення світла в Україні 30 травня. 

Про це повідомляє пресцентр "Укренерго".

За попередніми даними, близько 13:00 в Україні аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Через це спрацювала автоматика, були знеструмлені споживачі у декількох областях.

Зараз енергетики заживляють споживачів, світло обіцяють відновити у найближчі години.

"Розпочато розслідування причин інциденту. Окремо наголошуємо, що відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що аварійні відключення сталися у столиці, Київській, Кіровоградській областях, Харкові, Дніпрі, Одесі, Полтаві, Сумах, Запоріжжі, Вінниці. Крім того, світло зникло також у Молдові. Пізніше повідомили, що була відключена лінія Бєльці - Дністровська ТЕЦ через перебої у Вінницькій області.

Оновлено. Укренерго відновила постачання електроенергії українцям. Диспетчерський центр компанії не прогнозує жодних обмежень споживання у вечірні години.

Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький у Facebook.

«Ми відновили постачання електроенергії споживачам. Жодних обмежень споживання у вечірні години доби диспетчерський центр Укренерго не планує. Сьогодні в енергосистемі аварійно відключилися високовольтні лінії, спрацювали системи захисту та через це відбувалися відключення електроенергії в низці регіонів», - зазначив він.

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Нагадаємо, що через обстріли також знеструмлені прифронтові і прикордонні населені пункти у Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях.

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