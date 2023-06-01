Кожна дитина має право на захист, безпеку, турботу та любов. Це особливо важливо у надскладний для країни час, коли діти відчувають стрес, страх, тривогу та самотність.

До Дня Захисту дітей компанія «Епіцентр К» спільно з магазином товарів для дітей E.PIC та благодійними фондами і громадськими організаціями «Мрія дітей України», «Діти Героїв» та «Я-Маріуполь» привітали зі святом дітей, які втратили своїх батьків на війні та дітей які переїхали до столиці з Маріуполя. У рамках благодійної ініціативи «Обійми длямаленьких героїв» понад 2000 дітей отримали чудові подарунки: м’які іграшки, солодощі, пакунки для розумниць і розумників. Цечудовий приклад того, як можна підтримати дітей, які важко переживають розставання, сумують за обіймами мами чи тата, адже вони наразі боронять країну.

Обійми, підтримка, тепло та любов – це те, що потрібно кожній дитині, — розповідає Ірина Шинкаренко, директорка з реклами та маркетингу мережі ТЦ «Епіцентр». — Хочеться обіймати, дарувати частинку свого серця тим діткам, які чекають з перемогою на своїх маму чи тата. Ми розуміємо, що нічого не може замінити присутність батька чи матері поруч з дитиною, але ми можемо допомогти зробити їхнє життя яскравішим, заповненим найприємнішими спогадами. Ми пишаємося нашимивійськовими, саме тому символічно саме у День захисту дітейвирішили підтримати їхніх дітей. Кожен з нас має зробити все можливе, щоб наші діти жили у мирній країні, мали ментальне здоров’я та щасливе дитинство. Ми закликаємо всіх батьків та дорослих, які оточують дітей, частіше обіймати та підтримувати дітей, а також долучитися до подібних ініціатив, що завжди на часі.

М'які плюшеві зайці, які ми вручили дітям стати символом дитячих обіймів та батьківської любові, – додала директорка напрямку «Дитячі товари» мережі ТЦ «Епіцентр» Олена Соловйова. Ми віримо, що кожна дитина зможе знайти у наших іграшках щось особливе, щоб відчути радість дитинства. Щиро дякуємо всім, хто долучився до цієї благородної справи – нашим покупцям, співробітникам та партнерам, які допомогли зробити світ кращим для наших маленьких героїв. Разом ми можемо зробити дітей щасливими, подарувати настрій, усмішку та свою увагу.

Нагадуємо, що компанія «Епіцентр К» та дитячий магазинE.PIC організували благодійну ініціативу «Обійми для маленьких героїв». Метою проєкту стало бажання створити святковий настрій та підтримати діток, батьки яких служать у лавах ЗСУ. Долучитися до ініціативи могли усі охочі, придбавши лімітовану колекцію благодійних шевронів-наліпок.