Що стоїть на заваді переходу українців на електромобілі: висока вартість, брак зарядок або довіра до ДВЗ?

Дехто вважає електромобіль сучасною технологією. Причиною популярності стало підвищення цін на пальне та поява надійніших акумуляторних батарей. Також свою роль зіграла вартість обслуговування ДВЗ. Електродвигуни простіші, їх найдорожчій компонент — батарея. Про компоненти звичайних автомобілів можна говорити дуже довго.

Окрім цього, суспільство стало прискіпливішим у питаннях, що стосуються екології. Індустрія виробництва електромобілів почала швидко розвиватись, але досі такі авто залишаються рідкістю на автошляхах України. Чому ця технологія ще не завоювала серця українців?

Витрати на електромобіль: брати чи ні?

Перше, що привертає увагу автолюбителів – це можливість зекономити на тому чи іншому виді транспорту. Саме тому головною темою залишаються витрати на купівлю та обслуговування лектромобіля. В цьому питанні є як переваги, так і недоліки.

• До переваг слід віднести менші витрати на зарядку. Традиційне паливо обійдеться дорожче за електроенергію. Окрім цього, власники електрокару зможуть зекономити на технічному обслуговуванні та ремонті, в цих авто дуже мало деталей, які можуть зламатися.

• Серед недоліків перше – висока ціна «електричок». В особливості це стосується авто преміум сегменту, до яких належить майже легендарна Tesla. Занадто висока ціна обумовлена вартістю акумуляторної батареї. Якщо враховувати, що найчастіше заміни потребує саме вона, економія на пальному не здається суттєвою перевагою.

Де заряджати електромобіль?

Для заряджання можна використовувати як домашню електромережу, так й комерційну зарядну станцію. У цих варіантів є декілька відмінностей.

• Зарядні станції мають більшу потужність, тому на зарядження потрібно менше часу.



• На жаль, знайти зарядну станцію поза межами великого міста дуже важко, а для тих, хто подорожує автострадами, розв’язання цієї проблеми стає майже неможливим.

• Підключення до домашньої електромережі – зручніший варіант, але тільки для власників приватних будинків

.• Електромережа 220 В – не найкраще рішення для власника електромобіля, який вирішив заряджати його вдома. По-перше, вона може не витримати навантаження, по-друге, для повної зарядки потрібно багато часу.



Скільки можна проїхати на «електричці»?

На перших електромобілях запас ходу був досить обмеженим. З розвитком технології виробникам вдалося значно збільшити його. Сучасні електрокари здатні проїхати понад 500 км на повному заряді. Компанія Lucid Motors пішла далі й заявила про вихід електромобіля Lucid Air, запас ходу якого складає рекордні 830 км. Але слід пам’ятати, що таке задоволення не з дешевих. Ціна цієї моделі після офіційного виходу на ринок складатиме не менше 87 400 $.

Ще одна особливість акумуляторів полягає у тому, що поступово їх ємність зменшується. Це означає, що з часом запас ходу авто буде ставати все меншим й меншим.