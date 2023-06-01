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Блінкен і міністри закордонних справ Франції, Німеччини і Великобританії обговорили підтримку України

Американський держсекретар наголосив на важливості продовження тісної співпраці для досягнення спільних цілей миру.

Блінкен і міністри закордонних справ Франції, Німеччини і Великобританії обговорили підтримку України
Фото: Twitter/Secretary Antony Blinken

У кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Осло державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся керівниками МЗС Франції Катрін Колонною, Німеччини Анналеною Бербок та Великобританії Джеймсом Клеверлі.

Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

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Співрозмовники обговорили постійну підтримку України. Блінкен наголосив на важливості продовження тісної співпраці для досягнення спільних цілей миру, стабільності та процвітання в Європі, Індо-Тихоокеанському регіоні та за їх межами.

Водночас держсекретар озвучив стурбованість США ядерною ескалацією Ірану.

Нагадаємо, Франція та Німеччина озвучили в Осло різні позиції щодо приєднання України до НАТО: Франція наполягає на конкретному плані з приєднання України до військового альянсу НАТО, Німеччина закликає бути більш обережними в обговоренні членства в умовах війни.

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