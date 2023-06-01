Блінкен і міністри закордонних справ Франції, Німеччини і Великобританії обговорили підтримку України

Американський держсекретар наголосив на важливості продовження тісної співпраці для досягнення спільних цілей миру.

У кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Осло державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся керівниками МЗС Франції Катрін Колонною, Німеччини Анналеною Бербок та Великобританії Джеймсом Клеверлі.

Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

Співрозмовники обговорили постійну підтримку України. Блінкен наголосив на важливості продовження тісної співпраці для досягнення спільних цілей миру, стабільності та процвітання в Європі, Індо-Тихоокеанському регіоні та за їх межами.

Водночас держсекретар озвучив стурбованість США ядерною ескалацією Ірану.

Нагадаємо, Франція та Німеччина озвучили в Осло різні позиції щодо приєднання України до НАТО: Франція наполягає на конкретному плані з приєднання України до військового альянсу НАТО, Німеччина закликає бути більш обережними в обговоренні членства в умовах війни.