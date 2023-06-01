Ворог завдає ударів по Харкову та області (доповнено)

Ворог почав завдавати ударів по Харкову та області.

“У Харкові лунають вибухи. Поки відомо про удар по Індустріальному району. Інформація про постраждалих та руйнуваннях уточнюється”, – написав мер міста Ігор Терехов.

Зі свого боку, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог б’є і по території області. Він закликав жителів перебувати в укриттях.

За його даними, зафіксовано два влучання в Індустріальному районі міста Харків, усі профільні служби виїхали на місце.

Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила.

Станом на 14:31 відомо, що удари припали на промисловий обʼєкт. За даними мера міста, обійшлося без пожежі, але з руйнуваннями. З під завалів врятували жінку – попередньо не постраждала, але лікарі все одно її оглянуть

Нагадаємо, протягом доби РФ била по девʼяти областях України. Ворог атакував Київську, Чернігівську, Сумську, Луганську, Дніпропетровську, Харківську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку області.

Сьогодні вночі внаслідок обстрілу балістичними ракетами в Києві загинули троє людей, ще понад 10 були поранені. Всі цілі ворога були збиті, однак уламки впали в трьох районах. За словами свідків, усі три жертви уламків не змогли потрапити в укриття поліклініки.