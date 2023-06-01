Білий дім збирає інформацію про "атаку дронів" на Москву, але не підтримує удари по Росії
Білий дім збирає інформацію про "атаку дронів" на Москву, але не підтримує удари по Росії
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
Обвинувачений у державній зраді колишній голова Апеляційного суду Криму мобілізувався і служить у Дніпрі в військкоматі
Обвинувачений у державній зраді колишній голова Апеляційного суду Криму мобілізувався і служить у Дніпрі в військкоматі
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
“(Пере)осмислення суспільного договору України”: локальний та глобальний рівні суспільного договору, точки згоди та розʼєднання
“(Пере)осмислення суспільного договору України”: локальний та глобальний рівні суспільного договору, точки згоди та розʼєднання
Вулицею в центрі Києва обмежать рух транспорту на все літо
Вулицею в центрі Києва обмежать рух транспорту на все літо
Удари по Москві. Чому це важливо
Удари по Москві. Чому це важливо
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог завдає ударів по Харкову та області (доповнено)

Жителів просять перебувати в укриттях.

Ворог завдає ударів по Харкову та області (доповнено)
Фото: EPA/UPG

Ворог почав завдавати ударів по Харкову та області. 

“У Харкові лунають вибухи. Поки відомо про удар по Індустріальному району. Інформація про постраждалих та руйнуваннях уточнюється”, – написав мер міста Ігор Терехов. 

Зі свого боку, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог б’є і по території області. Він закликав жителів перебувати в укриттях.

За його даними, зафіксовано два влучання в Індустріальному районі міста Харків, усі профільні служби виїхали на місце.

Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. 

Станом на 14:31 відомо, що удари припали на промисловий обʼєкт. За даними мера міста, обійшлося без пожежі, але з руйнуваннями. З під завалів врятували жінку – попередньо не постраждала, але лікарі все одно її оглянуть

Нагадаємо, протягом доби РФ била по девʼяти областях України. Ворог атакував Київську, Чернігівську, Сумську, Луганську, Дніпропетровську, Харківську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку області. 

Сьогодні вночі внаслідок обстрілу балістичними ракетами в Києві загинули троє людей, ще понад 10 були поранені. Всі цілі ворога були збиті, однак уламки впали в трьох районах. За словами свідків, усі три жертви уламків не змогли потрапити в укриття поліклініки. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies