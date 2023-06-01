Білий дім збирає інформацію про "атаку дронів" на Москву, але не підтримує удари по Росії
Білий дім збирає інформацію про "атаку дронів" на Москву, але не підтримує удари по Росії
Удари по Москві. Чому це важливо
Удари по Москві. Чому це важливо
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
Вулицею в центрі Києва обмежать рух транспорту на все літо
Вулицею в центрі Києва обмежать рух транспорту на все літо
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
Обвинувачений у державній зраді колишній голова Апеляційного суду Криму мобілізувався і служить у Дніпрі в військкоматі
Обвинувачений у державній зраді колишній голова Апеляційного суду Криму мобілізувався і служить у Дніпрі в військкоматі
“(Пере)осмислення суспільного договору України”: локальний та глобальний рівні суспільного договору, точки згоди та розʼєднання
“(Пере)осмислення суспільного договору України”: локальний та глобальний рівні суспільного договору, точки згоди та розʼєднання
ГоловнаСуспільствоПодії

У Сумах два підприємці виробляли для російського залізничного транспорту електроустаткування

Правоохоронці затримали зловмисників після передання електростартерів посереднику.

У Сумах два підприємці виробляли для російського залізничного транспорту електроустаткування.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Підписуйтесь на наш Google News

Як встановило слідство, серед зловмисників - уродженець Луганської області, який останнім часом проживає на Київщині та очолює низку фірм на окупованих Росією територіях, а також підприємець із Сум.

Житель Луганщини організував постачання товарів суб’єктам господарювання, які мають пряме відношення до оборонного комплексу РФ. А сумчанин безпосередньо здійснював виробництво необхідного електроустаткування.

"Відтак, діючи за попередньою змовою, сумчанин виготовив п’ять електростартерів до залізничного транспорту з двома комплектами документів про походження їх начебто з РФ, а луганчанин домовився із посередником про подальше переміщення товару через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску на територію РФ та отримання за це коштів", - розповіли в рокуратурі.

Правоохоронці затримали зловмисників після того, які ті передали електростартери посереднику. Їм повідомили про підозру в пособництві державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів (ч. 2 ст. 28/ч. 1 ст. 111-2 КК України) та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Нагадаємо, на Полтавщині ділки постачали в РФ спецобладнання для виробництва ЗРК С-300. За даними СБУ, до організації оборудки причетний керівник місцевого підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник, що має підконтрольний бізнес на території РФ.

Раніше на Харківщині затримали колаборанта, який вивіз до Росії понад тисячу тонн зерна. Зрадником виявився 40-річний приватний підприємець з Куп’янського району.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies