У Сумах два підприємці виробляли для російського залізничного транспорту електроустаткування.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Як встановило слідство, серед зловмисників - уродженець Луганської області, який останнім часом проживає на Київщині та очолює низку фірм на окупованих Росією територіях, а також підприємець із Сум.

Житель Луганщини організував постачання товарів суб’єктам господарювання, які мають пряме відношення до оборонного комплексу РФ. А сумчанин безпосередньо здійснював виробництво необхідного електроустаткування.

"Відтак, діючи за попередньою змовою, сумчанин виготовив п’ять електростартерів до залізничного транспорту з двома комплектами документів про походження їх начебто з РФ, а луганчанин домовився із посередником про подальше переміщення товару через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску на територію РФ та отримання за це коштів", - розповіли в рокуратурі.

Правоохоронці затримали зловмисників після того, які ті передали електростартери посереднику. Їм повідомили про підозру в пособництві державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів (ч. 2 ст. 28/ч. 1 ст. 111-2 КК України) та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Нагадаємо, на Полтавщині ділки постачали в РФ спецобладнання для виробництва ЗРК С-300. За даними СБУ, до організації оборудки причетний керівник місцевого підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник, що має підконтрольний бізнес на території РФ.

Раніше на Харківщині затримали колаборанта, який вивіз до Росії понад тисячу тонн зерна. Зрадником виявився 40-річний приватний підприємець з Куп’янського району.