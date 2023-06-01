Зеленський подякував Ріші Сунаку за лідерство Великої Британії у танковій та авіаційній коаліції

Також глава держави поінформував британського прем’єра про ситуацію на фронті.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

“Під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком відзначив нещодавнє передання Україні далекобійних ракет Storm Shadow. Це саме та зброя, якої ми потребуємо сьогодні. Вона допомагає нам перемогти”, – зазначив Зеленський.

Він поінформував Ріші Суніка про ситуацію на фронті і зауважив, що “для захисту нашого населення та цивільної інфраструктури необхідно створити повітряний щит над українськими містами”.

“Розглянули очікування України від Вільнюського саміту НАТО. Для України важливо отримати чіткий сигнал про перспективи членства в Альянсі, що буде ще одним мотивувальним чинником для Збройних Сил України та всього українського народу”, – додав глава держави.

Зеленський подякував Великій Британії та премʼєр-міністру за допомогу, яка надається Україні. За лідерство у створенні танкової та авіаційної коаліції, зокрема в готовності розпочати підготовку українських пілотів.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський перебуває з візитом у Молдові, де 1-2 червня відбувається саміт Європейського політичного співтовариства. У заході беруть участь 47 президентів, прем’єр-міністрів та глав європейських структур.

На полях саміту президент України зустрівся із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.