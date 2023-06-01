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Зеленський візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти в Молдові

Візит не анонсували з міркувань безпеки.

Зеленський візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти в Молдові
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський розпочав офіційний візит у Молдову.

Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський зазначив, що він візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти. Також у нього заплановано багато двосторонніх зустрічей.

"Сьогодні працюємо у Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію «Петріотів». ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього", – написав президент.

Раніше міністерка внутрішніх справ Молдови Ганна Ревенко заявила, що інформація про можливе прибуття президента України "має бути засекречена з міркувань безпосередньої безпеки пана Зеленського".

Саміт Європейської політичної спільноти відбудеться 1 червня у замку “Мімі” у Бульбоаку. На нього зберуться близько 50 європейських лідерів.

Нагадаємо, 22 травня Рада Євросоюзу оголосила про те, що запускає Місію партнерства ЄС у Республіці Молдова.

Також Рада Європи прийняла нову структуру санкцій, яка надає Європейському Союзу можливість накладати санкції проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу суверенітету та незалежності Молдови. Це стосується тих, хто становить загрозу демократії Молдови, верховенству права, стабільності чи безпеці.

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