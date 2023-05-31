Німеччина закрила чотири з п'яти консульств РФ

До кінця року німецька сторона дозволила продовжувати роботу лише російському посольству в Берліні та ще одному з п'яти генеральних консульств (Бонн, Франкфурт, Гамбург, Лейпциг та Мюнхен).

Федеральне міністерство закордонних справ оголосило про закриття чотирьох консульств Росії у Німеччині, передає Bild.

Нещодавно Москва обмежила кількість німецьких дипломатів, що ускладнило продовження роботи декількох німецьких консульств у Росії. Тож Берлін вирішив провести контрзаходи - МЗС ухвалило рішення про закриття консульств РФ на території держави.

До кінця року німецька сторона дозволила продовжувати роботу лише російському посольству в Берліні та ще одному з п'яти генеральних консульств (Бонн, Франкфурт, Гамбург, Лейпциг та Мюнхен).

Тим часом у Росії генеральні консульства Німеччини в Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську мають бути закриті. Продовжать роботу лише посольство у Москві та генконсульство у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Росія ухвалила рішення видворити сотні німецьких держслужбовців. Мова йде про скорочення чисельності співробітників німецьких установ у Росії до 350. Вони мають залишити територію РФ до початку червня.

На початку цього місяця частина працівників посольства Німеччини в Росії, яких РФ оголосила персонами нон грата, повернулася до ФРН.

Німеччина у квітні вирішила провести масове видворення російських дипломатів. У Росії пригрозили аналогічною відповіддю. Згодом речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що з РФ висилають 20 німецьких дипломатів.