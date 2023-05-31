Новим президентом Латвії став міністр закордонних справ країни

Едгарс Рінкевичс очолював мінстерство з 2011 року.

Сьогодні депутати сейму Латвії обрали президентом країни багаторічного міністра закордонних справ Едгара Рінкевичса.

Про це він повідомив у Твіттері.

“Для мене велика честь бути обраним президентом Латвійської Республіки, я докладу всіх зусиль, щоб добре служити народу Латвії. Я дякую народним депутатам за довіру”, − написав новий очільник держави.

I am honoured and humbled to be elected as President of the Republic of Latvia, I will do my best to serve the people of Latvia well. I thank Members of Parliament for their trust 🇱🇻 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 31, 2023

Рінкевичса висунула прем'єрська партія “Нова єдність”, пише delfi.lv. “За" його кандидатуру проголосували 52 депутати, зокрема і опозиційних, що загрожує змінами у правлячій коаліції.

Рінкевичс, який очолював МЗС країни з 2011 року, розпочне виконання обов'язків президента 8 липня. Хто замінить його на посаді міністра − невідомо.

Нагадаємо, переможцем другого туру виборів президента Туреччини за підсумками підрахунку абсолютної більшості бюлетенів став чинний глава держави Реджеп Тайїп Ердоган.