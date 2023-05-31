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Новим президентом Латвії став міністр закордонних справ країни

Едгарс Рінкевичс очолював мінстерство з 2011 року.

Новим президентом Латвії став міністр закордонних справ країни
Новий президент Латвії Едгарс ​Рінкевичс
Фото: EPA/UPG

Сьогодні депутати сейму Латвії обрали президентом країни багаторічного міністра закордонних справ Едгара Рінкевичса.

Про це він повідомив у Твіттері.

“Для мене велика честь бути обраним президентом Латвійської Республіки, я докладу всіх зусиль, щоб добре служити народу Латвії. Я дякую народним депутатам за довіру”, − написав новий очільник держави.

Рінкевичса висунула прем'єрська партія “Нова єдність”, пише delfi.lv. “За" його кандидатуру проголосували 52 депутати, зокрема і опозиційних, що загрожує змінами у правлячій коаліції. 

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Рінкевичс, який очолював МЗС країни з 2011 року, розпочне виконання обов'язків президента 8 липня. Хто замінить його на посаді міністра − невідомо.

Нагадаємо, переможцем другого туру виборів президента Туреччини за підсумками підрахунку абсолютної більшості бюлетенів став чинний глава держави Реджеп Тайїп Ердоган.

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