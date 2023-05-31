Запуск північнокорейського супутника-шпигуна завершився невдачею

Ракета-носій і вантаж впали в море.

Запуск північнокорейського супутника в середу завершився невдачею, а ракета-носій і вантаж впали в море. Однак країна пообіцяла дуже скоро зробити нову спробу.

Про це пише Reuters з посиланням на ЗМІ КНДР.

Зі свого боку військові Південної Кореї заявили, що знайшли частини ракети-носія. “Чолліма-1” вийшла з ладу через нестабільність двигуна та паливної системи, повідомляє державне інформаційне агентство KCNA.

Цей політ став шостою спробою запуску супутника ядерної держави та першою з 2016 року. Він мав вивести на орбіту перший супутник-шпигун Північної Кореї.

Це викликало екстрене сповіщення та короткі попередження про евакуацію в деяких частинах Південної Кореї та Японії. Їх відкликали без повідомлення про небезпеку або шкоду.

Військові поділилися фотографіями сміття, витягнутого з води, зокрема великого циліндричного об'єкта, прив'язаного до буя.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, минулого місяця Північна Корея підтвердила випробування нової ракети на твердому паливі, яка "викличе жах у ворогів". Твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета Hwasong-18 має “радикально підвищити" здатність країни завдавати ядерних ударів. Згодом лідер КНДР Кім Чен Ин наказав запустити військовий супутник-шпигун, що дозволить йому стежити за союзниками США.

Заступник речника американського Державного департаменту заявив, що запуск Північною Кореєю супутника на навколоземну орбіту порушить міжнародні санкції, які забороняють Пхеньяну використання технологій балістичних ракет, і матиме наслідки.