Ядерна гра Північної Кореї

Упродовж року Північна Корея проводить ядерні випробування, а її керівництво відмовляється вести перемовини щодо денуклеаризації держави. КНДР створює нові балістичні ракети, проводить постійні запуски, нині вона планує запустити військовий супутник . Така політика грає на руку Китаю та Росії, адже вона спрямована проти США та їхніх союзників в Азії – Японії та Південної Кореї.

Фото: EPA/UPG Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на розширеному засіданні Центральної військової комісії Трудової партії Кореї у Пхеньяні, Північна Корея, 10 квітня 2023 р.

Новий ядерний закон

Восени минулого року в Північній Кореї ухвалили закон «Про політику КНДР щодо ядерних збройних сил», який зафіксував «незворотність ядерного статусу країни», яка за жодних умов не відмовиться від ядерного арсеналу і не вестиме жодних перемовин про денуклеаризацію.

Ядерна зброя – єдина гарантія збереження північнокорейського режиму та династії Кімів, які бояться зовнішньої інтервенції за аналогією з Іраком і Лівією. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну переконало північнокорейську політичну еліту в тому, що жодні гарантії, надані в обмін на відмову від ядерного арсеналу, не є надійними. Ядерний статус не тільки робить зовнішнє вторгнення практично неможливим, а й знижує шанси на відкрите іноземне втручання в разі внутрішньополітичної кризи.

Нова міжконтинентальна ракета «Хвасон-18»

Можливість завдавати ракетно-ядерного удару по території потенційного противника є важливим компонентом доктрини стримування, якої дотримувався Пхеньян довгі десятиліття. Однак для стримування достатньо було тих засобів, які мала Північна Корея приблизно до 2015 року – ядерні заряди на урановій і плутонієвій основі, а також ракети, дальність яких дозволяла вдарити по будь-якій точці на території Південної Кореї та Японії, а також по Алясці та Гуаму. Однак Пхеньян не зупинився на цьому, створивши повноцінні міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) і термоядерні заряди. Північнокорейська ракетно-ядерна програма з оборонної перетворилася на програму наступальну.

Починаючи із січня 2022 року, Північна Корея розробила цілком придатні для бойового застосування МБР, балістичні ракети підводних човнів, крилаті ракети. У березні КНДР випробувала міжконтинентальну балістичну ракету, яка теоретично може досягти будь-якої цілі на континентальній території США.

Фото: EPA/UPG Запуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18, Північна Корея, 13 квітня 2023 р.

У квітні 2023 року Пхеньян повідомив про запуск МБР «Хвасон-18» – триступеневої ракети з двигуном на твердому паливі. Досягши висоти близько трьох тисяч кілометрів і подолавши тисячу кілометрів, вона впала в акваторії Японського моря.

На початку травня Корейський інститут оборонних досліджень (KIDA) підготував доповідь «Оцінки та наслідки першого випробування північнокорейської МБР «Хвасон-18». Згідно з нею, метою Пхеньяна є створення ракети рівня російської МБР РС-24 «Ярс». КНДР прагне налагодити початкове виробництво «Хвасон-18» та поставити її на бойове чергування до кінця 2023 – середини 2024 року.

Ключова і найважливіша відмінність «Хвасон-18» від МБР, які випробовували в КНДР раніше, – двигун на твердому паливі. Ця технічна деталь має велике значення. Раніше Північна Корея використовувала ракети на рідкому паливі, які можна було виявити та знищити перед запуском – під час заправки. США, Південна Корея, Японія мали б час для того, щоб, використовуючи високоточну зброю, вразити більшість північнокорейських МБР безпосередньо на стартових позиціях.

Ракети на твердому паливі можна зберігати заправленими багато років, а підготовка до запуску триває кілька хвилин. Цього часу, звісно, не вистачить, щоб виявити ракету на пусковій позиції, а знищити її до старту поготів.

Ядерне випробування: бути чи не бути

На початку квітня міністерство оборони Південної Кореї заявило, що Пхеньян готовий проводити сьоме ядерне випробування будь-коли, щоб перевірити і підтвердити характеристики тактичних боєголовок перед початком їхнього масового виробництва та постановки на озброєння. Північна Корея також веде підготовку до запуску військового розвідувального супутника, удосконалює характеристики своїх твердо- та рідкопаливних ракет – засобів доставки ядерної зброї, а також під приводом реагування на спільні навчання Південної Кореї та США перевіряє різні ракетні системи озброєнь.

Фото: Yonhap News Уламки після вибуху тунелю №2 на ядерному полігоні у Пхунгері , 24 травня 2018.

Ключовим обʼєктом спостереження є ядерний полігон Пхунгері. За словами глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, там фіксують «глибоко тривожні» ознаки активності. CSIS є вважає, що така активність не обовʼязково вказує на неминучість ядерного випробування, вона може мати на меті дезінформувати.

Однак з огляду на те, що Пхеньян переймається нормалізацією відносин між Південною Кореєю та Японією, їхнім союзом зі США, можна не сумніватися в серйозності намірів північнокорейського режиму провести чергове ядерне випробування. Кім Чен Ин налаштований підвищувати ставки у ядерній грі.