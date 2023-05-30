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Ядерна гра Північної Кореї

Упродовж року Північна Корея проводить ядерні випробування, а її керівництво відмовляється вести перемовини щодо денуклеаризації держави. КНДР створює нові балістичні ракети, проводить постійні запуски, нині вона планує запустити військовий супутник. Така політика грає на руку Китаю та Росії, адже вона спрямована проти США та їхніх союзників в Азії – Японії та Південної Кореї.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на розширеному засіданні Центральної військової комісії Трудової партії Кореї у Пхеньяні, Північна Корея, 10 квітня 2023 р.
Фото: EPA/UPG
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на розширеному засіданні Центральної військової комісії Трудової партії Кореї у Пхеньяні, Північна Корея, 10 квітня 2023 р.

Новий ядерний закон

Восени минулого року в Північній Кореї ухвалили закон «Про політику КНДР щодо ядерних збройних сил», який зафіксував «незворотність ядерного статусу країни», яка за жодних умов не відмовиться від ядерного арсеналу і не вестиме жодних перемовин про денуклеаризацію.

Ядерна зброя – єдина гарантія збереження північнокорейського режиму та династії Кімів, які бояться зовнішньої інтервенції за аналогією з Іраком і Лівією. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну переконало північнокорейську політичну еліту в тому, що жодні гарантії, надані в обмін на відмову від ядерного арсеналу, не є надійними. Ядерний статус не тільки робить зовнішнє вторгнення практично неможливим, а й знижує шанси на відкрите іноземне втручання в разі внутрішньополітичної кризи.

Нова міжконтинентальна ракета «Хвасон-18»

Можливість завдавати ракетно-ядерного удару по території потенційного противника є важливим компонентом доктрини стримування, якої дотримувався Пхеньян довгі десятиліття. Однак для стримування достатньо було тих засобів, які мала Північна Корея приблизно до 2015 року – ядерні заряди на урановій і плутонієвій основі, а також ракети, дальність яких дозволяла вдарити по будь-якій точці на території Південної Кореї та Японії, а також по Алясці та Гуаму. Однак Пхеньян не зупинився на цьому, створивши повноцінні міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) і термоядерні заряди. Північнокорейська ракетно-ядерна програма з оборонної перетворилася на програму наступальну.

Починаючи із січня 2022 року, Північна Корея розробила цілком придатні для бойового застосування МБР, балістичні ракети підводних човнів, крилаті ракети. У березні КНДР випробувала міжконтинентальну балістичну ракету, яка теоретично може досягти будь-якої цілі на континентальній території США.

Запуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18, Північна Корея, 13 квітня 2023 р.
Фото: EPA/UPG
Запуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18, Північна Корея, 13 квітня 2023 р.

У квітні 2023 року Пхеньян повідомив про запуск МБР «Хвасон-18» – триступеневої ракети з двигуном на твердому паливі. Досягши висоти близько трьох тисяч кілометрів і подолавши тисячу кілометрів, вона впала в акваторії Японського моря.

На початку травня Корейський інститут оборонних досліджень (KIDA) підготував доповідь «Оцінки та наслідки першого випробування північнокорейської МБР «Хвасон-18». Згідно з нею, метою Пхеньяна є створення ракети рівня російської МБР РС-24 «Ярс». КНДР прагне налагодити початкове виробництво «Хвасон-18» та поставити її на бойове чергування до кінця 2023 – середини 2024 року.

Ключова і найважливіша відмінність «Хвасон-18» від МБР, які випробовували в КНДР раніше, – двигун на твердому паливі. Ця технічна деталь має велике значення. Раніше Північна Корея використовувала ракети на рідкому паливі, які можна було виявити та знищити перед запуском – під час заправки. США, Південна Корея, Японія мали б час для того, щоб, використовуючи високоточну зброю, вразити більшість північнокорейських МБР безпосередньо на стартових позиціях.

Ракети на твердому паливі можна зберігати заправленими багато років, а підготовка до запуску триває кілька хвилин. Цього часу, звісно, не вистачить, щоб виявити ракету на пусковій позиції, а знищити її до старту поготів.

Ядерне випробування: бути чи не бути

На початку квітня міністерство оборони Південної Кореї заявило, що Пхеньян готовий проводити сьоме ядерне випробування будь-коли, щоб перевірити і підтвердити характеристики тактичних боєголовок перед початком їхнього масового виробництва та постановки на озброєння. Північна Корея також веде підготовку до запуску військового розвідувального супутника, удосконалює характеристики своїх твердо- та рідкопаливних ракет – засобів доставки ядерної зброї, а також під приводом реагування на спільні навчання Південної Кореї та США перевіряє різні ракетні системи озброєнь.

Уламки після вибуху тунелю №2 на ядерному полігоні у Пхунгері , 24 травня 2018.
Фото: Yonhap News
Уламки після вибуху тунелю №2 на ядерному полігоні у Пхунгері , 24 травня 2018.

Ключовим обʼєктом спостереження є ядерний полігон Пхунгері. За словами глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, там фіксують «глибоко тривожні» ознаки активності. CSIS є вважає, що така активність не обовʼязково вказує на неминучість ядерного випробування, вона може мати на меті дезінформувати.

Однак з огляду на те, що Пхеньян переймається нормалізацією відносин між Південною Кореєю та Японією, їхнім союзом зі США, можна не сумніватися в серйозності намірів північнокорейського режиму провести чергове ядерне випробування. Кім Чен Ин налаштований підвищувати ставки у ядерній грі.

Аліна ГриценкоАліна Гриценко, Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень
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