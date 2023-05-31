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​Американка, яка звинувачувала Байдена у сексуальних домаганнях, втекла в Москву

Тара Рід виступила на пресконференції з пропагандистами і заявила, що проситиме громадянства РФ у Путіна.

​Американка, яка звинувачувала Байдена у сексуальних домаганнях, втекла в Москву
Тара Рід
Фото: Скріншот відео

Колишня співробітниця офісу на той час сенатора Джо Байдена Тара Рід, яка звинувачувала його в сексуальному насильстві, втекла до Росії. Вона вже встигла виступити на спільній із пропагандистами на пресконференції.

Про це повідомляє CNN.

Під час президентських перегонів 2020 року Рід звинуватила Байдена в сексуальних домаганнях, коли вона працювала в його офісі в Сенаті в 1993 році. Байден рішуче заперечує звинувачення Рід. Також жоден колишній співробітник Байдена не заявив, що він коли-небудь був свідком або чув про будь-які сексуальні порушення в його офісі.

Пізніше Рід також запідозрили у поширенні іншої недостовірної інформації, зокрема - щодо її освіти та інших повноважень.

Кілька років жінка не робила жодних заяв, але 30 травня вона з’явилася в Москві, де сиділа поруч із засудженою в США шпигункою Кремля Марією Бутіною та відповідала на запитання російських пропагандистських ЗМІ. Рід сказала, що вирішила приїхати до Росії нібито після погроз смертю.

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"Коли я вийшла з літака в Москві, вперше за дуже довгий час я відчула себе в безпеці, мене почули і мене поважали. Такого не було в моїй країні", – сказала вона.

Рід також пообіцяла попросити Володимира Путіна надати їй громадянство РФ.

Нагадаємо, Бутіна як мінімум до 2015 року вела в США конспіративну діяльність на користь Росії, була агентом одного з російських чиновників і використала особисті зв'язки з американцем, що має вплив на політику США. Згідно з інформацією The Washington Post, Бутіна листувалася з членом кампанії Дональда Трампа напередодні виборів президента в 2016 році. Також повідомлялося, що вона брала участь в окупації Криму.

У грудні 2018 року Бутіна уклала угоду зі слідством і визнала, що брала участь у змові проти США, діяла як незареєстрований агент російського уряду і намагалася увійти в довіру до лідерів Національної стрілецької асоціації. У червні Бутіній скоротили термін покарання на десять днів, після чого датою її звільнення стало 25 жовтня 2019 року. Бутіна прилетіли у Москву 26 жовтня.

У 2019 році її засудили до 1,5 року в'язниці. Частину цього терміну вона на той момент вже провела за ґгратами. Тоді ж суд ухвалив, що по завершенню терміну ув’язнення її мають депортувати до Росії.

Зараз Бутіна є депутаткою Держдуми РФ, а також веде політичне пропагандистське ток-шоу.

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