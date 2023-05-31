МВС Росії “оголосило у розшук” генерал-лейтенанта Сергій Наєва

У РФ оголосили в розшук командувача Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Про це повідомила пресслужба Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

Ця інформація з'явилася на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ РФ у вівторок, 30 травня.

“Але в той час поки російська пропаганда витрачає шалені гроші на дитячі погрози та залякування, ми переконані, що "Ніщо не зупинить ідею, час якої настав" - повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Раніше правоохоронні органи РФ оголосили у розшук командувача Військово-морських сил ЗСУ віце-адмірала Олексія Неїжпапу. А 21 квітня суд Москви заочно заарештував керівника ГУР Кирила Буданова у справі про "тероризм".