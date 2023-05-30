Очільник МАГАТЕ представив оновлений план забезпечення безпеки ЗАЕС

Зокрема, не можна піддавати ризику електропостачання ЗАЕС та використовувати її як сховище або базу для зберігання важкого озброєння.

Сьогодні, 30 травня, на засіданні Ради безпеки ООН генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі представив оновлений план забезпечення безпеки ЗАЕС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рафаель Гроссі зазначив, що цей план є набором принципів, які він узгоджував під час численних зустрічей із керівництвом України та Росії після свого візиту на ЗАЕС у вересні 2022 року.

"В результаті цих інтенсивних консультацій я визначив такі конкретні принципи, які допоможуть забезпечити ядерну та фізичну ядерну безпеку на ЗАЕС, щоб запобігти ядерній аварії та забезпечити недоторканність станції. Я вважаю ці зобов'язання важливими для уникнення небезпеки катастрофічного інциденту", – наголосив генеральний директор МАГАТЕ.

Цей план складається з п’яти принципів:

Не можна здійснювати жодних атак з боку ЗАЕС або щодо неї, зокрема спрямованих на сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів, іншу критичну інфраструктуру або персонал.

ЗАЕС не повинна використовуватися як сховище або база для зберігання важкого озброєння, наприклад реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і боєприпасів, а також танків або військовослужбовців.

Не можна піддавати ризику електропостачання ЗАЕС.

Усі споруди, системи й компоненти, необхідні для безпечної і надійної роботи ЗАЕС, повинні бути захищені від нападів або актів саботажу.

Не слід вживати жодних заходів, що підривають ці принципи.

Експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, мають стежити за дотриманням цих принципів. Вони доповідатимуть Гроссі, а той публічно повідомить про порушення згаданих принципів.

Гендиректор МАГАТЕ попросив Україну та Росію дотримуватися цих принципів.

Нагадаємо, окупанти використовують три блоки ЗАЕС в якості логістичної та військової бази.

Раніше повідомлялось, що Гроссі хоче, щоб Росія надала доступ місії до Запорізької теплоелектростанції. Також Гроссі заявляє про необхідність відновлення резервних ліній електропередач ЗАЕС.