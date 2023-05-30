Головне за день. Вівторок, 30 травня

11 відбитих ворожих атак на сході, ворожі обстріли, підвищення тарифів на електроенергію. Яким запам’ятається 461-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Упродовж доби підрозділи сил оборони відбили 11 ворожих атак.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 30 травня повідомила, що на Бахмутському напрямку російська армія проводить заміну та перегрупування. Сили оборони України призупинили рух на флангах для виконання інших військових задач.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 30 травня – в нашій новині.

У вівторок, 30 травня, вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців, повідомляє Мінреінтеграції.

Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

“Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання”, – йдеться у повідомленні.

Наразі працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт*год. Він діятиме з 1 червня.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу після засідання уряду, який і вніс постанову про підвищення цін на світло в терміновому порядку. За словами міністра, підвищення тарифів повинно забезпечити стабільність роботи пошкодженої російськими ударами енергосистеми в наступному опалювальному сезоні.

"Якби ми не ухвалили це рішення, то наступної зими були б без світла. Це рішення дасть нам можливість забезпечити стабільність роботи енергосистеми. На жаль, ми досі маємо втрачені суттєві потужності в генерації. Ми виходимо зі сценарію сьогодення до наступного опалювального сезону", — сказав міністр.

Зараз українці платять 1,44 гривні за 1 кВт*год, якщо споживають до 250 кВт*год на місяць, і 1,68 гривні за 1 кВт*год, якщо споживають понад 250 кВт*год на місяць.

Верховна Рада України на засіданні 30 травня взяла за основу проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану (№9342).

За це проголосували 333 нардепи.

“Після довгої дискусії на комітеті та в залі парламенту підтримали законопроєкт по доплатах військовим. Тільки в першому читанні… Подання поправок скоротили до 7 днів. Тому очікувати прийняття в цілому можна протягом червня”, – прогнозує нардеп фракції “Голос” Ярослав Железняк.

Проєкт закону був поданий до Верховної Ради України 29 травня робочою групою нардепів різних фракцій за підписом спікера Руслана Стефанчука.

Які саме зміни до закону про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей запропоновані проєктом — в нашій новині.

На думку МЗС Великобританії, законні військові цілі за межами власного кордону є частиною самооборони України, і Великобританія повинна це визнати.

“Україна справді має законне право захищатися. Звичайно, вона має законне право робити це в межах своїх кордонів, але вона також має право використовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії застосовувати силу в самій Україні", - сказав міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Він наголосив, що не має жодної оцінки атак безпілотників у Москві .

Водночас речник Ради національної безпеки США підкреслив, що Сполучені Штати не підтримують напади в Росії.

Нагадаємо, у Росії вранці 30 травня заявили про "атаку безпілотників" на Москву. Місцева влада заявила про збиття пʼяти літальних апаратів на підльоті до російської столиці. У російському міністерстві оборони сказали, що загалом було вісім БпЛА, з них пʼять збили з "Панцир-с", але неофіційні дані росіян свідчать, що їх нібито було близько 30.

Пізніше речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат назвав атаку безпілотних літальних апаратів по столиці РФ Москві у вівторок російськими внутрішніми проблемами.

ЮНЕСКО через Heritage Emergency Fund профінансувала закупівлю обладнання для чотирьох українських музеїв — Національного музею імені Богдана та Варвари Ханенків, Національного музею Тараса Шевченка, Національного музею «Київська картинна галерея» та Національного науково-природничого музею НАН України.

Для допомоги обрали чотири музеї, розташовані у так званому музейному кварталі Києва, який найбільше постраждав від російської атаки 10 жовтня 2022 року. Спочатку представники ЮНЕСКО в Україні самі відвідували музеї та складали список потреб. Пізнше, на етапі реалізації програми, цей список коригували представники музеїв та ГО Museum for Change (організація, що виступила оператором цієї програми в Україні) відповідно до актуальних запитів інституцій на той час.

Який музей що отримав — у нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!