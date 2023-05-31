Російські окупанти 10 разів за день обстрілювали Сумщину

За день у області було зафіксовано 42 вибухи.

Сьогодні, 31 травня, російські окупаційні війська обстріляли Великописарівську, Есманську, Краснопільську, Середино-Будську, Шалигінську та Юнаківську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів, було зафіксовано 42 вибухи.

Внаслідок обстрілу із САУ Краснопільської громади було вибито вікна у двоповерховому будинку, пошкоджені складські приміщення фермерського господарства та 5 цивільних транспортних засобів.

У результаті ще одного артобстрілу пошкоджено водонапірну башту.

Крім того, Великописарівську громаду обстріляли з мінометів та САУ.

Есманську, Середино-Будську та Юнаківську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Нагадаємо, 31 травня ввечері російські окупаційні війська здійснили обстріл селища в Білозерському районі Херсонської області, загинув місцевий житель.