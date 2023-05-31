Зеленський провів в Одесі засідання Ставки Верховного головнокомандувача

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 31 травня, під час візиту до Одеси провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє⁫ться на сторінці президента у Telegram.

За його словами, під час Ставки учасники вислухали генерал-майора, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» Едуарда Москальова щодо оперативної ситуації у його зоні відповідальності.

Також з доповіддю виступав і командувач ВМС Олексій Неїжпапа. Він розповів про захист прибережної інфраструктури, функціонування "зернової угоди" та інші важливі питання.

"Доповіді Генштабу та Міноборони. Звіти командувачів. Нашим силам вдалося стабілізувати ситуацію на Хортиці, повідомив генерал Сирський (командувач Сухопутними військами Олександр Сирський - ред.). Важливі доповіді Буданова (начальника ГУР Кирила Буданова - ред.) та Малюка (глави СБУ Василя Малюка - ред.) про заходи в рамках їхньої компетенції. Тут без подробиць", - уточнив Зеленський.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, українські бійці відбили усі атаки росіян у районі Мар’їнки Донецької області.